Pernah Rasakan Ganasnya Covid-19, Andrea Dian Kini Galang Dana untuk Beli Tabung Oksigen

POS KUPANG.COM - Artis Andrea Dian merupakan salah orang yang penah merasakan ganasnya viruc corona atau Covid-19

Ia bahkan sampai harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Daruta Wisma Altet Jakarta

Kini, Andrea Dian sudah sembuh dan menjalani aktvitasnya seperti biasa

Namun, kepeduliannya pada kesulitan yang dihadapi masyarakat selama PPKM dan keluhan terhadap kurangnya tabung oksigen

Kini, ia menggalang dana untuk membantu kekurangan oksigen untuk pasien Covid-19 dan juga warga terdampak Pemberlakuaun Pembatasan Kegiatan Masyaralay atau PPKM .

Dalam akun sosial medianya, Andera Dian meminta dukungan warga lain untuk membantu warga yang menalami dampak tersebut

Andrea Dian galang dana untuk warga yang terkena dampak PPKM darurat (Instagram)

Sejak diberlakukannya PPKM Darurat, banyak saudara-saudara kita yang terdampak.

Seperti pedagang kaki lima, petugas ambulans, juga petugas pemakaman.

Untuk itu, aku memutuskan untuk memperluas lagi bantuan dari galang dana yang udah aku buat sebelumnya.

Tak hanya dalam bentuk tabung oksigen, tapi juga bantuan-bantuan lain yang berkaitan untuk penanganan COVID-19.

Namun, bantuan berupa tabung oksigen masih terus diupayakan. Walau sulit sulit mendapatkan tabung oksigen secara cepat, namun kami akan terus berusaha & mungkin akan mengupayakan juga dalam bentuk oxygen concentrator.

Kalian bisa berdonasi langsung di link : https://kitabisa.com/campaign/andrealawancovid

Atau juga bisa dengan membeli produk @urbain.inc ,

karena dengan membeli produk mereka ,sebagian dari hasil penjualannya akan Di donasikan untuk program yang sedang aku jalankan dengan @kitabisacom ANDREALAWANCOVID

Teman-teman, yuk let’s support each other and spread kindness.

