Dipastikan Tidak Tayang Minggu Depan, Tim Produksi Drama Korea Hospital Playlist 2 Ungkap Alasan

10 Drakor terpopuler di minggu ketiga Juli, Hospital Playlist 2 hingga Nevertheless

Hospital Playlist 2 menjadi drama Korea terpopuler di minggu ketiga bulan Juli.

Hospital Playlist 2 bersaing dengan banyak drama Korea terbaru lainnya.

Hospital Playlist 2 merupakan drama Korea yang menampilkan cerita sehari-hari dari 5 dokter utamanya. Drama Korea ini dibuat oleh sutradara dan penulis naskah Reply 1988.

Drama Korea terpopuler

Menurut Good Data Corporation, Hospital Playlist 2 menjadi drama Korea terpopuler di minggu ketiga bulan Juli. Hospital Playlist 2 mengalahkan Penthouse 3 hingga The Devil Judge.

Nah, inilah drama Korea terpopuler di minggu ketiga bulan Juli tahun 2021:

Hospital Playlist 2 di tvN The Penthouse 3 di SBS The Devil Judge di tvN My Roommate Is a Gumiho di tvN You Are My Spring di tvN Love (ft. Marriage and Divorce) 2 di TV Chosun Nevertheless di JTBC At a Distance Spring is Green di KBS2 Monthly Magazine Home di JTBC Racket Boys di SBS

Drama Korea terbaru Hospital Playlist 2 mempertahankan posisi pertamanya selama 4 minggu berturut-turut. Peringkat kedua ditempati drama Korea terbaru Penthouse 3.

Hospital Playlist 2 juga mengalahkan deretan drama Korea populer lain yang juga tayang di tvN. Ada drama Korea terbaru The Devil Judge dan You Are My Spring.

Selain itu ada drama Korea dengan genre fantasi romantis My Roommate Is a Gumiho. Drama Korea tersebut memasangkan bintang populer Jang Ki Yong dan Hyeri Girl's Day.

Daftar drama Korea terpopuler ini turut diramaikan Love (ft. Marriage and Divorce) 2, Nevertheless, At a Distance Spring is Green, Monthly Magazine Home, dan Racket Boys.