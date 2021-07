35 Ucapan Selamat Idul Adha 2021 Bahasa Inggris Bahasa Indonesia, Cocok untuk Status FB, IG, WA 

POS-KUPANG.COM - Hari raya Idul Adha 1442 H jatuh pada tanggal 20 Juli 2021

Pada saat ini di tengah pandemi, ucapan selamat ini bisa dilakukan melalui media sosial demi menjaga jarak dan mencegah bertambahnya orang yang terpapar Covid-19

Inilah ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 H/2021 yang cocok untuk update status WhatsApp, Facebook, hingga IG

Seluruh umat Muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha 1442 H/2021 pada Selasa, 20 Juli 2021.

Perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 H/2021 ini masih ditengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Resep Masakan Khas Idul Adha 2021 Tongseng Kambing Istimewa, Mudah Dimasak Hanya 4 Langkah

Tradisi yang biasanya dilakukan ketika merayakan Hari Raya adalah saling mengucapkan selamat sesama keluarga, teman, maupun kerabat dekat untuk mempererat tali silahturahmi.

Namun, dikarenakan adanya pandemi kita hanya bisa mengucapkan selamat hari raya melalui ucapan di media sosial.

Inilah ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 H/2021 yang cocok untuk update status WhatsApp, Facebook, hingga IG, dikutip Tribunnews.com dari beberapa sumber:

1. Having a friend like you is the biggest blessing of life. On this day, I wish you and your family a blissfully awesome Eid ul Adha Mubarak!

Memiliki teman seperti Anda adalah berkat terbesar dalam hidup. Pada hari ini, saya ucapkan selamat Idul Adha Mubarak bagi Anda dan keluarga Anda!

Baca juga: Idul Adha 20 Juli 2021, Contoh Khutbah Singkat Idul Adha Saat Pandemi Moralitas Seorang Pemimpin