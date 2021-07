Ayu Ting Ting Bersaing dengan Jennie BLACKPINK dan Gal Gadot Masuk Nominasi Wajah Tercantik Dunia   

Ayu Ting Ting Bersaing dengan Jennie BLACKPINK, Gal Gadot, Maudy Ayunda, Masuk 100 Wajah Tercantik di Dunia

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - TC Candler lewat unggahan di akun Instagram resmi @tccandler mengumumkan kalau penyanyi dangdut Ayu Ting Ting masuk dalam nominasi 100 wanita dengan wajah tercantik di dunia.

Ayu Ting Ting akan bersaing dengan selebritis papan atas Tanah Air dan dunia.

Sebut saja Jennie BLACKPINK, Gal Gadot yang merupakan Miss Israel dan pemeran utama Wonder Woman.

Selain itu ada Emma Watson, yang main di Spiderman 1.

Ada juga nama selebritis Indonesia Maudy Ayunda dan Dita Karang.

"AYU TINGTING is nominated as one of the Faces of 2021," tulis TC Candler, dikutip dari akun @tccandler, Jumat 16 Juli 2021.

TC Candler juga meminta penggemar pelantun "Sambalado" itu untuk memberikan dukungan dengan cara menyukai dan beri komentar pada unggahan tersebut.

"Congratulations! To support, please like and comment," tulis TC Candler.

Menariknya, Ayu Ting Ting bersaing dengan para selebritas ternama dunia.