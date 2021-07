Setelah Rose, Lisa Dikabarkan Bakal Mulai Debut Solo, Agensi Umumkan Jadwal, BLINK Bersiap!

POS-KUPANG.COM - Blink bersiap, YG Entertainment telah mengkonfirmasi berita debut solo salah satu member BLACKPINK, Lisa.

Pada 12 Juli, OSEN melaporkan jika Lisa akan melakukan syuting video musik untuk lagu barunya minggu ini!

"Lisa akan syuting video musik untuk lagu barunya minggu ini. Dia akan membuat debut solonya musim panas ini," kata agensi dikutip dari Soompi, Selasa 13 Juli 2021.

YG Entertainment mengkonfirmasi tahun lalu jika member BLACKPINK akan merilis debut solo dengan urutan Rose, Lisa dan Jisoo, setelah merilis album pertama mereka "The Album" pada Oktober 2020.

Jennie menjadi member pertama yang melakukan debut solo dengan lagu berjudul "Solo" pada tahun 2018.

Pada Maret 2021, Rose meluncurkan album single solo pertamanya "R" yang berisi lagu utama "On The Ground" dan lagu "Gone".

Sementara BLACKPINK akan merilis film terbaru pada bulan Agustus sebagai bagian dari proyek ulang tahun kelima mereka berjudul "4+1 PROJECT".

