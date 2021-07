Masuk Dalam Line Up Showcase Liam Payne, Begini Reaksi Marion Jola Hingga Masuk Trending Twitter

POS-KUPANG.COM - Betapa bahagianya Marion Jola saat Liam Payne. mengumumkan nama Marion Jola masuk dalam daftar line up terakhir showcase lagu baru Liam Payne.

Dikutip dari Wikipedia, Marion Rambu Jola Pedi (lahir di Kupang, 12 Juni 2000; umur 21 tahun) adalah seorang penyanyi asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Ia adalah finalis dari Indonesian Idol (musim kesembilan). Pada bulan Juni 2018, ia merilis lagu perdananya dengan judul Jangan, yang berkolaborasi dengan Rayi Putra Rahardjo

Dengan masuknya Marion Jola dalam daftar line up maka nantinya Marion Jola akan tampil dalam showcase bertajuk Here's to the Future tersebut.

Rencananya showcase itu akan digelar pada 1 Agustus 2021 mendatang .

Melalui Instagram story-nya @lalmarionmj, Marion menunjukkan reaksi bahagia.

“Thanks Liam! I am super excited,” tulis Marion Jola membalas unggahan Liam dikutip Kompas.com, Selasa 13 Juli 2021

Kabar keterlibatan Marion Jola di Here's to the Future dibagikan langsung Liam Payne di akun Twitternya @LiamPayne.

"The final act to complete the line-up for my new #HeresToTheFuture showcase on @Veeps is the amazing @marionjolamj !! I can't for you to hear her and the rest of the artists. Who's got tickets? http://veeps.events/LPShowcase_TW," tulis mantan personel One Direction tersebut.

Sejak 10 Juli, Liam Payne mengumumkan beberapa nama yang akan muncul di showcase-nya ini. Selain Marion Jola, ada beberapa nama penyanyi yang menurut Liam disebut sebagai rising star.