Harga mobil datsun go plus panca. Datsun Go Plus Panca Bekas Termurah di Bulan Juli Rp 55 Juta, Daftar Harga Sesuai Tahun Varian

POS-KUPANG.COM - Ingin membeli mobil bekas Datsun Go Plus Panca? Mobil dengan tampilan mungil ini cocok bagi keluarga kecil.

Untuk diketaui bahwa Datsun Go Plus Panca merupakan salah satu varian mobil di segmen Low Cost Green Car (LCGC).

Mobil ini diluncurkan tahun 2014, mobil ini bersaing dengan Toyota Calya dan Daihatsu Sigra.

Datsun Go Plus Panca merupakan varian MPV dari Datsun Go Panca yang menjadi varian hatchback.1

Merek Datsun dipegang oleh Nissan sehingga walaupun proses produksi sudah diakhiri namun pemilik mobil ini bisa melakukan perawatan ke diler Nissan

Jika ada keinginan untuk membeli Datsun Go Plus Panca bekas, ada baiknya mengetahui mobil ini secara mendalam

Berikut akan dibahas mengenai sisi eksterior, interior, performa mesin, fitur keselamatan hingga daftar harga mobil bekas sesuai dengan varian tahun dan spesifikasinya.

Harga mobil bekas Datsun Go Plus Panca ramah di kantong. Data pricelist di Gridoto menampilkan harga mobil bekas Datsun Go Plus Panca dari Rp 55 juta per Juli 2021.

Dengan harga mobil bekas Datsun Go Plus Panca yang kian terjangkau, tentu penasaran dengan spesifikasinya?

Simak harga mobil bekas dari Datsun Go Plus Panca tahun 2015 beserta spesifikasi dan fitur:

