Kocak dan Sukses Mengundang Tawa, Inilah 5 Drama Korea Bertema Kawin Kontrak yang Wajib Ditonton

POS-KUPANG.COM - Serial drama Korea dengan tema percintaan akibat kawin kontrak sering kali menjadi favorit banyak orang.

Pada tema satu ini, biasanya penonton akan diajak melihat perkembangan hubungan para karakter utama sejak mereka belum terlalu saling mengenal hingga akhirnya mencintai satu sama lain.

Bagi Anda penggemar serial drama Korea bertema kawin kontrak, berikut beberapa judul yang wajib masuk daftar tontonan.

1. Full House

Full House bercerita tentang seorang penulis naskah bernama Ji-Eun (Song Hye Kyo) yang tinggal di sebuah rumah peninggalan almarhum ayahnya.

Pada suatu hari, Jie-Eun ditipu oleh teman-temannya untuk berangkat ke Shanghai dan di sanalah ia bertemu dengan Young Jae (Rain).

Karena penipuan teman-temannya itu, rumah Jie-Eun jadi terjual sehingga ia terpaksa tinggal dengan Young Jae.

Jie-Eun ingin bekerja menjadi asisten rumah tangga Young Jae, tetapi mereka justru bersepakat untuk membuat kontrak menikah dengan jangka waktu enam bulan.

2. Because This is My First Life

