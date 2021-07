Final EURO 2020, Tiga Alasan Inggris Bisa Kalahkan Italia di Wembley, Berikut Ulasan dan Prediksinya

Final EURO 2020, Tiga Alasan Inggris Bisa Kalahkan Italia di Wembley Senin 12 Juli 2021, Berikut Ulasannya

POS-KUPANG.COM - Euro 2020 telah memasuki babak akhir.

Final Euro 2020 akan mempertemukan dua tim raksasa yakni Italia melawan Inggris.

Final Euro 2020 antara Italia vs Inggris akam menjadi ajang pembuktian The Three Lions untuk menjawab tudingan konspirasi dengan UEFA.

Final tersebut diprediksi pertandingan yang sangat seru.

Beberapa kabar terbaru terkait final nanti.

Ada tiga alasan yang membuat Inggris harus yakin bisa keluar sebagai juara Piala Eropa atau Euro 2020.

The Three Lions, julukan Inggris, akan menghadapi juara dunia empat kali, Italia pada partai puncak Euro 2020.

Duel Italia vs Inggris akan berlangsung di Stadion Wembley, London, pada Minggu (11/7/2021) waktu setempat atau Senin dini hari WIB.

Ini merupakan kesempatan pertama Inggris tampil di final Kejuaraan Eropa.