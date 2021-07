Postingan Terakhir Nia Ramadhani Sebelum Ditangkap karena Narkoba, Istri Ardi Bakrie: Be Strong!

POS-KUPANG.COM - Artis cantik Nia Ramadhani, yang ditangkap polisi karena kasus narkoba sempat mengunggah postingan terakhirnya di Instagram.

Nia Ramadhani mengunggah hal itu lima hari sebelum dirinya ditangkap jajaran Polda Metro Jaya.

Dalam unggahannya, Nia Ramadhani yang merpakan istri dari Ardi Bakrie itu, sedang foto bersama dengan seseorang.

Nia Ramadhani sdang foto bersama dengan Anindya Bakrie.

Dalam unggahannya, ia menyebut pada akhirnya tidak seperti yang dia inginkan.

Baca juga: Terungkap Kronologi Nia Ramadhani & Ardi Bakrie Ditangkap Polisi, Hasil Tes Urin Positif Sabu-sabu

Berikut unggahan lengkap Nia Ramadhani.

Hey, Kakakkuu… @anindyabakrie

I dont know what is happening..

Walaupun akhirnya tidak seperti yang aku harapkan dan bayangkan..