Partai Final Neymar vs Messi? Jadwal Semifinal Copa America, Brasil vs Peru, Argentina vs Kolombia

POS KUPANG.COM - Ini Jadwal semifinal Copa America 2021 yang digelar Selasa (6/7/2021) dan Rabu (7/7/2021) pagi.

Laga diawali Brasil vs Peru lalu dilanjutkan Argentina vs Kolombia esok harinya.

Nah duel klasik Brasil vs Argentina pun berpotensi terjadi.

Apalagi untuk sementara Lionel Messi (Argentina) dan Neymar (Brasil) berada di jajaran topscorer dan asisst dalam turnamen itu.

Semua laga Copa America disiarkan langsung televisi Indosiar.

Pertandingan semifinal Copa America 2021 antara Brasil vs Peru akan berlangsung di Stadion Nilton Santos, Selasa (6/7/2021) pukul 06.00 WIB.

Sementara laga Argetina vs Kolombia baka berlangsung Estadio Nasional Brasil, Rabu (7/7/2021) pukul 08.00 WIB.

Kedua pertandingan semifinal Copa America 2021 tersebut disiarkan langsung Indosiar dan bisa live streaming melalui Vidio.com.

Argentina menyusul Brasil melaju ke semifinal Copa America 2021 setelah mengalahkan Ekuador dengan skor 3-0, Minggu (4/7/2021) pagi.