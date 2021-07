Vitamin C

Hati-Hati, Konsumsi Vitamin C Berlebihan Tak Baik Bagi Tubuh, Ginjal, Kelenjar Tiroid, Pankreas

POS KUPANG.COM - Vitamin C memang salah satu vitamin yang penting untuk menjaga daya tahan tubuh.

Meskipun merupakan vitamin penting, vitamin C tidak bisa diproduksi oleh tubuh sendiri. Jadi, untuk mendapatkannya, kita perlu mengonsumsi buah, sayuran, atau suplemen vitamin C.

Kebanyakan orang meminum suplemen vitamin C ketika musim penyakit tiba, agar tidak gampang sakit apalagi dikondisi pandemi seperti sekarang.

Namun, mengonsumsi vitamin C tentunya harus sesuai anjuran dokter atau tidak melebihi dosis harian.

Karena jika kelebihan, asupan vitamin C akan memengaruhi kesehatan ginjal, pencernaan, dan masalah kesehatan lainnya. Berikut bahayanya jika kelebihan asupan vitamin C.

Efek samping jika terlalu banyak asupan vitamin C adalah gangguan pencernaan. Batas tubuh untuk menerima vitamin C adalah 2.000 miligram per hari.

Gangguan pencernaan ini berupa diare, mual, dan iritasi saluran pencernaan yang disebabkan oleh asam dan empedu.

Salah satu efek buruk mengonsumsi terlalu banyak vitamin C adalah batu ginjal. Hal ini disebabkan oleh tubuh yang memproduksi senyawa oksalat dan asam urat dalam urin.

Sehingga, memicu pembentukan kristal yang akan menjadi batu ginjal.

