4 Momen Manis Para Hyung BTS Menggoda Jungkook BTS, Golden Maknae Langsung Malu-malu!

POS-KUPANG.COM - Menjadi member termuda di sebuah grup yang tengah naik daun membuat Jungkoook BTS sering dijahili para hyungnya.

Sang Golden Maknae tidak hanya dipuja para ARMY tapi juga para hyung (senior) di grupnya, BTS.

Tidak jarang, Jungkook sering digoda para hyung bahkan digosipkan oleh para hyungnya.

Tapi kebersamaan mereka terasa makin manis karena hal ini menunjukkan kedekatan dan interaksi antar para member terlihat saling menghormati.

Dikutip dari Koreaboo, inilah 4 momen saat para hyung BTS menggoda dan menggosipkan si Golden Maknae Jungkook.

Sssttt, Suga bahkan pernah bilang kalau Jungkook terlalu "jahat"!

Apa maksudnya? Langsung kepoin!

1. Jimin berbagi kebiasaan baju seksi Jungkook

Di acara bincang-bincang khusus KBS Let's BTS, Jimin berbagi "rahasia" tentang Jungkook.

Di konser BTS MAP OF THE SOUL: ONE, Jungkook mengenakan kemeja terbuka untuk lagu solonya, “My Time".