Nasehat Veronica Tan untuk Putrinya Agar Tak Senasib,Jadilah Perempuan Hebat,Berkaca Dari Pengalaman

POS KUPANG.COM - Komisaris Utama Peramina , Basuki Tjahaka Purnama BTP alias Ahok telah bercerai dengan Veronica Tan sejak April 2018 lalu

Dia Ahok pun langsung melamar dan menikah Polwan yang pernah menjadi pengawal istrinya, Puput Nastiti Devi

Kini kehidupan mereka jauh berbeda. Ahok semakin makmur setelah ditunjuk Menteri BUMN , Erick Thohir menjadi Komisaris Utama Pertamina

Sementara Veronica Tan tetap memlih sendiri bersama tiga anaknya dari pernikahannya dengan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Dia Veronica Tan malah memilih tetap membantu orang yang kurang mampu terutama anak-anak rumah susun

Pernah merasakan diceraikan dan harus jatuh bangun menyambung hidupnya, Veronica Tan tak mau nasib putrinya Nathania Purnama tak seperti dirinya yang diceraikan dan harus memulai segala sesuatu yang baru

Ia pun mengajarkan anak-anaknya dari sepele untuk memulai hal yang besar. Dan, pada intinya ia menginkan Nathania bisa menjadi wanita yang kuat dan tegar sehingga tak dipandang sebela mata oleh pria

How are you Nia?

Apa yang kamu kerjakan sekarang adalah sebuah bekal.

Masak, cuci, arrange waktu untuk sekolah, belajar, masak, laundry, bersih-bersih rumah adalah bekal.

Bekal untuk jadi seorang perempuan, mahkluk serba bisa, yang selalu dibutuhkan di setiap tempat.

Manager terbaik di dunia.

Belajarlah Nak, jadilah perempuan yang hebat, mandiri dan berkarya, karena sesungguhnya itu yang bisa kita berikan sebagai seorang perempuan.

Happy International Women's Day

