Jerinx Tuduh Bunga Citra Lestari Jatuhkan Nama Bali, BCL Tantang Penabuh Drum SID Begini 

POS KUPANG.COM -- Penabuh drum , Superman Is Dead , Jerinx SID kembali bikin heboh. Kali ini ia menuduh, Bunga Citra Lestari atau BCL berniat menjelekan nama Bali karena terkait Covid-19 yang terjangkit saat ke Pulau Dewata itu

Perseteruan dua musisi terjadi saat Jerinx ungkap kemarahan pada Bunga Citra Lestari (BCL) beberapa saat setelah dirinya dikabarkan positif covid-19.

Tak hanya menyindir, Jerinx terang-terangan mengungkapkan kemarahannya pada sang penyanyi kawakan tersebut.

Hal itu bermula saat BCL mengunggah sebuah kabar tentang dirinya yang dinyatakan positif terkena virus corona.

Dalam Postingan, BCL terlihat sedang asyik berjemur di hari ketiganya isolasi mandiri akibat terpapar virus corona atau covid-19 dengan mengenakan pakaian seksi bersama Dena Rachman.

"Isolation Day 3,"

"So far, ada symptoms batuk, tenggorokan sakit, nafas terasa agak pendek dan sometimes demam.. Tp tetep semangat. Did meditation in the morning.. Dan berjemur is essential," kata BCL

Unggahan janda satu anak itupun langsung dikomentari oleh Jerinx dengan nada yang cukup keras.

Bukan tanpa alasan, terlihat dari komentar tersebut, Jerinx mengungkapkan kemarahan lantaran sang artis belum lama ini sempat berlibur ke Bali sebelum dinyatakan positif covid-19

Unggahan Bunga Citra Lestari tentang gejala yang ia alami selama isolasi mandiri. (Tangkap layar Instagram @bclsinclair)

"Jangan kau jadikan Bali kambing hitam ya!"