POS-KUPANG.COM - Ada Kejutan Tak Biasa BLACKPINK untuk Para Blink di Ulang Tahun ke-5 Mereka, Apa Ya, Penasaran?

Kabar gembira bagi pecinta K-Pop khususnya penggemar BLACKPINK.

Grup yang beranggotakan Jisoo, Jennie, Rose dan Lisa itu telah mengumumkan bagian pertama dari project anniversary mereka yang ke-5, bertajuk 'BLACKPINK 4+1 Project.'

Baca juga: DAEBAK, Debut Solo Rose BLACKPINK Pecahkan Rekor dalam Sejarah Kpop! Intip 5 Fakta Menariknya

Baca juga: Heboh Jennie BLACKPINK dan G-Dragon Pacaran, Simak Perjalanan Cinta Keduanya, Sempat Duet Bareng

Dalam siaran persnya, YG Entertainment selaku agensi mengumumkan bagian pertama dari project ulang tahun ke-5 BLACKPINK yaitu perilisan BLACKPINK THE MOVIE.

Film ini akan dirilis pada Agustus 2021, bertepatan dengan hari ulang tahun BLACKPINK pada tanggal 8 Agustus, dan diputar oleh CGV di Korea Selatan serta 100 negara lain di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Film ini akan mencakup berbagai segmen, termasuk ruang kenangan, di mana para anggota BLACKPINK akan berbagi kenangan mereka selama lima tahun berpromosi, serta menunjukkan kepribadian yang berbeda dari setiap anggota, dan wawancara khusus yang belum pernah dirilis.

Nantinya penggemar akan dapat melihat wawancara yang belum pernah dirilis sebelumnya.

Selain itu, lima lagu dari tur konser mereka 'The Show' dan 'In Your Area' akan diedit ulang dan dimasukkan ke dalam film.

Untuk menontonnya, CGV akan menggunakan teknologi yang menyediakan berbagai format bagi para penggemar, seperti Screen X di mana para penggemar dikelilingi oleh tiga dinding layar di depan, di kiri, dan di kanan, untuk pengalaman imersif penuh.

Mereka juga berencana untuk menggabungkan teknologi 4DX sehingga penggemar dapat merasakan gema dan katarsis yang unik dari tempat konser.

Baca juga: Geger, Jennie BLACKPINK Disebut Pacaran Sama G-Dragon BIGBANG, Foto-foto Ini Jadi Bukti Kuat, Cek

Baca juga: Deretan Member Girl Grup Paling Populer Bulan Februari 2021, Jennie BLACKPINK Nomor 1, Daebak!