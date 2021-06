Siaran Langsung Prancis vs Jerman di EURO 2021 Malam Ini, Live Streaming RCTI & Mola TV

POS-KUPANG.COM - Ikuti siaran langsung dan live streaming Euro 2020 atau Piala Eropa 2020, Prancis vs Jerman malam ini.

Live Streaming Euro 2021 laga Prancis vs Jerman bisa diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan Siaran Langsung RCTI namun tak tayang di MNC TV, mulai pukul 02.00 WIB.

Link Live Streaming Prancis vs Jerman bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan Live Streaming RCTI namun bukan via Live Streaming MNC TV.

Cek Prediksi Susunan Pemain di EURO 2020 di artikel ini, Antoine Griezmann dan Karim Benzema main.

Duel Prancis vs Jerman di laga Euro 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan Siaran Langsung RCTI, tapi tak via MNC TV.

Pemain Barcelona, Griezmann dan pemain Real Madrid, Benzema dipastikan dalam kondisi yang cukup fit jelang laga Prancis vs Jerman di Grup F Euro 2021.

Kabar baik tengah diterima tim Prancis setelah dua pemain andalannya, Griezmann dan Karim Benzema telah ikut berlatih penuh yang dihelat di Allianz Arena.

Pelatih Prancis, Deschamps mengatakan bahwa kedua pemainnya siap diturunkan saat menghadapi Jerman.

"Semua pemain mengambil bagian dalam sesi latihan kemarin, kami memiliki dua sesi tersisa sebelum pertandingan dan seharusnya tidak ada masalah untuk mereka," ujarnya yang dikutip dari TF1.