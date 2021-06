Inggris vs Rumania, Gol Tunggal Marcus Rashford Jaga Wibawa The Three Lions Jaga Tren Kemenangan

Hasil Inggris vs Rumania, Gol Tunggal Marcus Rashford Bawa The Three Lions Jaga Tren Kemenangan

Berikut ini kami sajikan hasil Inggris vs Rumania.

Laga uji coba ini berhasil dimenangkan oleh Timnas Inggris dengan skor 1-0.

Pertandingan Inggris vs Rumania dalam laga uji coba digelar di Stadion Riverside, Middlesbrough, Minggu (6/6/2021) malam WIB.

The Three Lions berjaya berkat gol tunggal Marcus Rashford lewat titik putih pada menit ke-68.

Kemenangan tim asuhan Gareth Southgate itu juga tak terlepas dari penampilan kiper Sam Johnstone yang tampil luar biasa.

Penjaga gawang debutan itu mampu menghalau empat tembakan para pemain Rumania, termasuk satu tembakan jarak dekat yang hampir pasti gol.

Marcus Rashford pada pertandingan Man United vs RB Leipzig pada fase grup Liga Champions di Stadion Old Trafford, Kamis (29/10/2020) dini hari WIB. (AFP/ANTHONY DEVLIN)

Penampilan impresifnya pun membuat gawang Inggris terjaga dari kebobolan sehingga pasukan Southgate menang pada laga pemanasan terakhir sebelum berangkat ke Piala Eropa.

Duel melawan Rumania merupakan ajang uji coba kedua Inggris untuk Euro 2020 dalam sepekan terakhir.

Sebelumnya, The Three Lions juga menang tipis 1-0 atas Austria pada Rabu (2/6/2021) lalu.

Dikutip dari Opta, Timnas Inggris telah memenangi enam laga beruntun di semua kompetisi untuk kali eprtama sejak mereka memenangi tujuh laga beruntun antara September 2014 dan Maret 2015 di bawah asuhan pelatih Roy Hodgson.