Timnas Indonesia vs Vietnam Malam Ini, Shin Tae-yong vs Park Hang-seo dan Lee Jae-hong vs Park Sung-gyun

POS-KUPANG.COM - Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Vietnam dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2022 pada Senin 7 Juni 2021 malam.

Adanya pertandingan ini membuat pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong harus menghadapi rekan senegaranya yakni Park Hang-seo. Begitu pun pelatih fisik Lee Jae-hong

Seperti yang diketahui, Vietnam sekarang dilatih oleh Park Hang-seo.

Meski harus melawan rekannya sendiri, Shin Tae-yong rupanya tak akan main-main.

Pelatih asal Korea Selatan itu berniat untuk mengalahkan Vietnam.

"Kalau misalnya memasuki pertandingan, pasti saya berkepala dingin, menang atau kalah itu biasa," kata Shin Tae-yong, dilansir BolaSport.com dari laman resmi PSSI.

"Tetapi saat ini kita harus fokus untuk bisa meraih kemenangan,"

"Di atas lapangan mungkin kita rival, tetapi setelah selesai pertandingan juga pasti akan tetap saling menghargai," ujarnya.

Sementara itu, duel timnas Indonesia vs Vietnam ternyata tak hanya mempertemukan Shin Tae-yong dan Park Hang-seo.