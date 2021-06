Neymar dan Richarlison Kembali Starter, Ini Daftar Nama Line Up Brasil vs Ekuador, Kick Off Pukul

POS KUPANG.COM--- -- Timnas Brasil berharap untuk mempertahankan rekor 100 persen kemenangan di Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONMEBOL.

Lawan yang akan dihadapi Tim Samba kali ini bukan tim mudah yakni Ekuador, Sabtu (5/6/2021) pukul 07.30 WIB.

Ekuador berada diperingkat 3 klasemen sementara Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONMEBOL.

Bahkan jika Brasil tersandung atau dikalahkan Ekuador, bukan saja rekor tercoreng, namun tergusur dari puncak klasemen.

Terutama jika ekuador menang 2-0 dimana poin menjadi sama 12, Ekuador akan memiliki selisih gol 9 sementara Brasil berkurang menjadi 8 (lihat klasemen sementara di bawah artikel).

Ekuador telah membuat awal yang solid untuk kualifikasi dan saat ini berada di urutan ketiga dalam klasemen.

Tim ini telah mencatat iga kemenangan dan satu kekalahan dari empat pertandingan mereka, termasuk kemenangan 6-1 atas Kolombia pada bulan November.

Terakhir kali mereka beraksi adalah dalam pertandingan persahabatan melawan Bolivia pada bulan Maret yang berakhir dengan kemenangan 2-1.

Pemain Chili Alexis Sanchez (kiri) berebut bola dengan pemain Brazil Danilo dalam pertandingan sepak bola persahabatan di Stadion Emirates, London, Inggris, Minggu (29/3). Brazil menang 1-0 atas Chili. ((REUTERS/Dylan Martinez))

Baca juga: Hari Ini Persib Latih Tanding vs Dua Klub Sekaligus,Ini Target yang Dipasang Pelatih Robert Alberts

Pelatih timnas Brasil, Adenor Leonardo Bacchi atau biasa disapa Tite, telah resmi mengumumkan pemain yang dipanggil untuk melakoni kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan.