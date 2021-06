Siaran Langsung Uji Coba Timnas Belgia Vs Yunani Jelang Euro 2020, Hazard dan De Bruyne Bermain?

POS-KUPANG.COM - Berikut link Live Streaming laga uji coba Timnas Belgia vs Yunani jelang jadwal Euro 2020.

Laga uji coba Timnas Belgia vs Yunani jelang jadwal Euro 2020 bakal digelar Jumat (4/6/2021) dini hari nanti.

Simak prakiraan susunan pemain Timnas Belgia vs Yunani di Friendly Match jelang Euro 2020, Jumat (4 Juni 2021).

Eden Hazard dan Kevin De Bruyne absen, sementara Romelu Lukaku akan main.

Laga persahabatan antara Timnas Belgia vs Yunani bisa disaksikan via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV pukul 01.45 WIB.

Duel Timnas Belgia vs Yunani di laga persahabatan jelang Euro 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via Net TV.

Belgia sebagai pemilik ranking 1 FIFA tentu harus mempersiapkan diri dengan baik jelang Euro 2020 atau Piala Eropa 2020 yang akan digelar mulai 12 Juni 2021 nanti.

Apalagi Romelu Lukaku dan kolega lolos sebagai negara pertama yang mendapatkan tiket ke putaran final.

Jelang laga kontra Yunani nanti, Roberto Martinez selaku pelatih Belgia akan merotasi skuad.