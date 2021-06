Rachel Vennya: Netizen Julid

POS-KUPANG.COM - SELEBGRAM Rachel Vennya memilih untuk memblokir akun-akun Instagram netizen julid yang sering berkomentar buruk tentang kehidupannya. Menurut Rachel, keputusan itu tepat untuk dilakukan karena ia tak ingin membiarkan orang-orang berbuat dosa gara-gara sebuah komentar.

"Menurut gue, gue ngeblock orang-orang yang hate ke gue itu gue masih baik, gue ga mau ngebiariin lo buat dosa dan gue gak mau bikin diri gue sendiri hilang kesabaran," tulis Rachel di story Instagram-nya, dikutip Senin (31/5/2021).

Selain itu, blokir menjadi salah satu cara Rachel untuk meredam emosi daripada harus membaca komentar negatif terus menerus. "Jadi kalo gue off comment, off replay dm ataupun block lo, ya berarti gue lagi menyelamatkan kita berdua dari lautan emosi dan ego," tuturnya.

Rachel mengingatkan sebuah pepatah yang mengatakan apa yang ditanam itulah yang akan dituai. "Kalo mau masang ego masing-masing yaa kita lapor-laporan aja, tapi siapa yang akan menang? Gak ada kan? Think before you type, itu orang loh yang lo lagi komenin bukan saos sambel yang bisa lo complain," tutup Rachel.

Sebelumnya, Rachel mengakui sayembara yang dilakukannya adalah perbuatan yang kurang bijak. Rachel hanya ingin memberi pelajaran agar ke depannya netizen tidak lagi berkomentar kurang pantas dan menghina orang lain.

Mantan istri Niko Al Hakim ini dibuat geram dengan komentar yang kurang pantas dan bernada menghina dari seorang netizen yang bernama Fathin. Meski netizen itu sudah meminta maaf, Rachel tetap merasa perbuatan itu harus diusut untuk pembelajaran bagi yang lain.

Berniat memberi pelajaran, Rachel mengadakan sayembara Rp 15 juta GoFood untuk mereka yang bisa memberitahukan siapa Fathin itu. Namun, aksi Rachel itu menuai pro dan kontra, ada yang mengatakan bahwa aksi itu bisa menjadi doxing untuk Fathin. (kompas.com)

