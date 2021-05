Manchester City vs Chelsea

Hasil Man City Vs Chelsea Via Live Score dan SCTV, Update Skor Final Liga Champions Via SCTV

POS-KUPANG.COM - Gelar juara Liga Champion 2020 / 2021 akan segera ditentukan.

Dua tim wakil Inggris akan saling berjibaku di fase pamungkas penentuan gelar juara Liga Champion 2020 / 2021 pada partai final UCL live SCTV malam ini tersebut.

Keduanya yakni Chelsea Vs. Manchester City yang akan saling adu kemampuan di final UEFA 2021 UEFA Champions League tersebut.

Sebagai informasi, jadwal kick off final UCL 2021 penentu hasil Chelsea Vs Manchester City tersebut akan mulai digelar pada pukul 02.00 dini hari WIB.

Dimana Laga penentu hasil Man City vs Chelsea itu dijadwalkan berlangsung di Estadio do Dragao, alias Stadion Dragao Portugal, Minggu 30 Mei 2021.

Final UCL 2021 tersebut dijadwalkan berlangsung di Estadio do Dragao, alias Stadion Dragao Portugal, Minggu 30 Mei 2021.

Final UCL tayang dimana mungkin menjadi pertanyaan sejumlah Sobat Tribun Pontianak yang hendak menyaksikan kick off final UCL 2021 antara Manchester City Vs Chelsea tersebut.

SEbagai informasi, tv yang menyiarkan Liga Champion malam ini adalah SCTV live.

Termasuk juga di berbagai kanal tv online SCTV gratis seperti di vidio.com SCTV Live hingga live streaming tv online SCTV live