Siaran Langsung Tinju Dunia Minggu 23 Mei 2021, Jose Carlos Ramirez Vs Josh Taylor Via TVOne

Duel Tinju Dunia Jose Ramirez vs Viktor Postol dalam perebutan Welterweight WBC/WBO World Title Bout di MGM Grand Conference Center Grand Ballroom, Amerika Serikat. Ramirez kembali berlaga dalam perebutan gelar juara dunia kelas ringan Super WBC, WBA, IBF & WBO, melawan Josh Taylor, Minggu, 23 Mei 2021.

POS-KUPANG.COM - Duel Tinju Dunia antara Jose Carlos Ramirez vs Josh Taylor akan tersaji Minggu 23 Mei 2021.

Pertarungan Jose Carlos Ramirez vs Josh Taylor adalah duel unifikasi gelar juara dunia kelas ringan super yunior.

Tak tanggung-tanggung, pemenang Tinju Dunia kali ini akan menjadi juara dunia sejati dan berhak atas sabuk WBA, IBF, WBC dan WBO.

Jose Carlos Ramirez adalah petinju Amerika Serikat yang saat ini menyandang gelar juara dunia kelas super light WBC dan WBO.

Sabuk WBC diraih Ramirez setelah mengalahkan petinju Amerika Serikat lainnya, Amir Ahmed Imam pada 17 Maret 2018.

Ramirez mengawinkan sabuk dari WBO setelah menang melawan Maurice Hooker (AS) dengan kemenangan TKO di ronde 6 pada 27 Juli 2019.

Viktor Postol menjadi orang pertama yang mencoba merebut dua sabuk itu.

Namun upaya Postol kandas setelah kalah angka mayoritas pada 29 Agustus 2020.

Pemilik nama alias Jaguar ini tercatat sudah menjalani 26 pertarungan atau sembilan kali lebih banyak dari sang lawan.