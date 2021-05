Fabio Quartararo Raih Pole Position MotoGP Prancis, Live Race MotoGP Le Mans Hari Ini Via Trans7

Fabio Quartararo Raih Pole Position MotoGP Prancis, Gagal Direbut Marc Marquez, Live Race MotoGP Le Mans Hari Ini

POS-KUPANG.COM - Berjaya di 'kandang'

Kalimat itu agaknya cukup untuk menggambarkan fantastisnya capaian Fabio Quartararo dalam balapan penentu hasil kualifikasi MotoGP hari ini di sirkuit Le Mans Perancis Sabtu 15 Mei 2021.

Fabio Quartararo akhirnya keluar sebagai pembalap tercepat dan terdepan yang berhak atas posisi pole position MotoGP hari ini dari hasil kualifikasi MotoGP hari ini Sabtu malam WIB tersebut.

Dengan demikian, Fabio Quartararo akan menempati urutan start MotoGP besok pada posisi terdepan dalam live Race MotoGP Le Mans 2021 pada Minggu 16 Mei 2021 besok.

Baca juga: Kabar MotoGP 2021, Catatan Impresif Pedro Acosta Lampaui Valentino Rossi & Marc Marquez?

Dalam balapan seri ke 5 dalam Kalender MotoGp alias MotoGP Schedule terbaru itu, Fabio Quartararo sukses mengungguli pembalap MotoGP 2021 top lainnya.

Termasuklah pembalap tercepat di hasil FP3 MotoGP hari ini Marc Marquez dan sang juara MotoGP Jerez 2021 di seri sebelumnya, Jack Miller.

"POLE POSITION AT HOME!

@FabioQ20 delivered when it mattered most!

#FrenchGP"