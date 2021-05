POS-KUPANG.COM - Paling Kekinian, 10 Ucapan Waisak 2021 Bisa Dikirim Buat Teman, Rekan Kerja Hingga Doi Via WA & FB

Simak deretan ucapan selamat Hari Raya Waisak Rabu 26 Mei 2021 yang cocok untuk update status WhatsApp, Instagram, dan Facebook.

Kata-kata mutiara ini dalam bahasa Inggris disertai dengan arti Bahasa Indonesia.

Baca juga: 3 Makna Sakral Perayaan Waisak Agama Buddha yang Wajib Kamu Tahu, Jangan Sembarangan

Hari Raya Waisak merupakan hari suci dan yang paling bersejarah bagi umat Buddha.

Hari Raya Waisak dirayakan untuk memperingati tiga peristiwa penting yakni lahirnya Sidharta Gautama di Taman Lumbini (penemu dan pencetus Agama Buddha), Pangeran Siddharta mencapai Penerangan Agung dan menjadi Buddha, dan hari di mana Buddha Gautama wafat di Kusinara.

Hari Raya Waisak tahun ini dirayakan di tengah pandemi Corona.

Untuk merayakannya, Anda bisa saling memberikanr ucapan selamat Hari Raya Waisak kepada saudara dan teman-teman.

Ucapan selamat Hari Raya Waisak ini juga bisa Anda update di media sosial seperti WhatsApp, Instagram hingga Facebook.

Berikut ini ucapan selamat Hari Raya Waisak yang Tribunnews.com rangkum dari beberapa sumber.

1. The world bolds the thought of self, and from tihis arises false apperhension. The self is an error, an illusion, a dream. Open your eyes and awaken. See the things as they are and ye will be comforted.