Hypermart Hari Ini 8 Mei 2021, Daging Ayam Sapi Seafood Murah, Kejutan Berkah Idul Fitri

POS-KUPANG.COM - Pelanggan Hypermart, yuk cek katalog promo Hypermart di akhir pekan ini dan nikmati berbagai promo menarik dari Hypermart, Sabtu 8 Mei 2021.

Ada Promo Hyper Diskon Weekday, ada promo kejutan berkah Idul Fitri

Beberapa produk yang dipromo diantaranya

- promo untuk ABC Kecap Manis Ref. 550 ml hanya dengan harga Rp 15.900

- promo untuk Attack Fresh Up Pouch 800ml hanya dengan harga 19.490

- promo untuk gula pasir Rp 12.390, menggunakan shopee pay Rp 10.390

- promo hanya dengan harga Rp 24.900 untuk Golden Farm Shoestring 1Kg

- promo untuk Kraft Cheese All in one 165gr hanya dengan harga Rp 10.900

- promo BELI 1 GRATIS 1 untuk Hato Nugget Classic, Dino, Sticko 500gr lho

- Promo Terigu Segitiga Biru 1kg dengan harga spesial hanya Rp 8.890