Menjelang Lebaran 2021 Harga Beras dan Telur Normal di Pasar Kasih Naikoten, Minyak Goreng Naik

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Menjelang Lebaran 2021 Harga Beras dan Telur Normal di Pasar Kasih Naikoten Kota Kupang, Minyak Goreng Naik.

Menjelang Lebaran 2021, harga beberapa bahan pokok di pasar tradisional terpantau normal. Beras dan telur, misalnya. Beras Bulog yang dijual Rase di Pasar Kasih Naikoten masih seharga Rp 9 ribu per kg.

Sementara beras mol dihargai Rp 11 ribu per kg, beras hitam pulut Rp 25 ribu per kg, dan beras Nona Kupang Rp 12 ribu per kg. Rase menilai harga tersebut masih normal, termasuk harga telur per rak yang dibanderol Rp50 ribu per rak.

Bibi Nurmi di Pasar Fatubesi juga menjual telur dengan harga serupa dan dirasanya masih normal.

Pedagang lainnya, Umi, juga mengaku harga beras masih normal. Dia menjual beras sulawesi Rp11 ribu per kg dan beras lonceng Rp13 ribu per kg. Yuliana di Pasar Fatubesi juga menjual beras dengan harga normal berkisar dari Rp9 ribu sampai dengan Rp12 ribu tergantung jenis beras.

"Kalau beras dan telur masih normal," kata Rase, Jumat (7/5/2021).

Namun, kenaikan bahan pokok justru terjadi pada minyak goreng. Umi mengaku minyak goreng kemasan satu liter naik seribu rupiah dari Rp14 ribu menjadi Rp15 ribu.

Untuk kemasan dua liter, dari Rp27 ribu menjadi Rp29 ribu. Sementara harga minyak goreng jeriken naik dari Rp60 ribu menjadi 68 ribu.

Kenaikan harga minyak goreng juga diakui oleh Yuliana. Dia menjual minyak goreng kemasan satu liter dengan harga Rp13 ribu sampai dengan Rp16 ribu. Untuk kemasan dua liter, dia banderol dengan harga Rp29 ribu dari harga Rp25 ribu.

Seorang pedagang lainnya, Mas, menjual minyak goreng satu liter dengan harga Rp17 ribu dari harga normal Rp15 ribu. Untuk kemasan dua liter, dia jual dengan Rp30 ribu dari semula seharga Rp28 ribu. Sedangkan minyak goreng per jeriken dia jual dengan Rp80 ribu dari Rp75 ribu.