Promo BreadTalk Hari ini Kamis 6 Mei 2021, Promo Roti Keju Hanya Rp 8.000

POS-KUPANG.COM - Pecinta cemilan manis, nikmati tawaran dan promo menarik dari BreadTalk untuk Promo BreadTalk Cheeselovers Week untuk periode 3-07 Mei 2021.

Kamu bisa nikmati semua varian roti keju BreadTalk mulai harga Rp 8.000!

Untuk Promo BreadTalk hari ini Kamis 6 Mei 2021, ada Promo Ramadhan Treats.

Kali ini, BreadTalk memberikan promo menarik untuk kalian nikmakti lapis spesial dari BreadTalk.

Ada lapis legit original, lapis legit prune dan lapis surabaya.

Yuk kepoin langsung katalognya!

Baca juga: Promo JCO Selasa 4 Mei 2021, Promo Minggu ini 1 Box JPOPS + 1 L JCOFFEE Hanya Rp 109.000

Baca juga: Promo McDonalds Selasa 4 Mei 2021, Promo McDonalds Diskon 50% Khusus Pemesanan via GRABFOOD

Promo BreadTalk Cheeslovers Week

Hello CHEESE LOVERS!

All about CHEESE start from 8rb only at BreadTalk Indonesia berlaku tanggal 03-07 Mei 2021

Syarat dan Ketentaun :