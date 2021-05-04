MotoGP 2021
MotoGP 2021: Sedih, Pebalap Marc Marquez Akui Mulai Kesulit Belok Kanan Usai Cedera, Terpaksa
Pebalap Repsol Honda, Marc Marquez mengakui masih kesulitan melakukan manuver ke kanan saat membalap.
POS KUPANG.COM---, -- Pebalap Repsol Honda, Marc Marquez mengakui masih kesulitan melakukan manuver ke kanan saat membalap.
Hal ini terjadi usai ia mendapakan cedera panjang beberpa waktu lalu.
Marc Marquez akan kembali tampil di MotoGP Spanyol 2021 di kampung halamannya.
MotoGP Spanyol 2021 resmi dimulai hari ini, Jumat (30/4/2021) diawali dengan 2 seri latihan bebas (Free Practice).
MotoGP Spanyol 2021 bergulir di Sirkuit Jerez, sirkuit yang jadi favorit para pembalap Yamaha.
Namun begitu, berdasarkan hasil sementara FP1 sore tadi, pembalap dari KTM dan Repsol Honda yang mulai menggeliat.
Brad Binder (KTM Red Bull) menjadi yang tercepat, disusul Aleix Espargaro (Aprilia) dan Marc Marquez (Repsol Honda).
Terlepas dari hasil sementara FP MotoGP Sapnyol 2021, di seri keempat musim ini, aksi-aksi pembalap terbaik bakal kembali terlihat.
Bocah Ajaib asal Spanyol, Pedro Acosta yang turun di kelas Moto3 kembali akan tampil mencuri perhatian.
Performa impresif Pedro Acosta sudah mulai mencuri perhatian sejak ia sukses menyapu bersih 3 gelar juara di 3 seri Moto3 2021 kemarin.
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Poin MotoGP 2021
Pebalap Repsol Honda Marq Marques
Marq Marquez
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