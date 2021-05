Live Streaming Tinju Dunia Minggu 2 Mei 2021, Andy Ruiz Jr Vs Chris Arreola & Parker Vs Chisora

Live Streaming Tinju Dunia Minggu 2 Mei 2021, Andy Ruiz Jr Vs Chris Arreola & Joseph Parker Vs Derek Chisora

POS-KUPANG.COM - Saksikan Siaran Langsung Tinju Dunia akhir pekan ini, Sabtu (1/5/2021) antara Andy Ruiz Jr vs Chris Arreola dan Joseph Parker vs Derek Chisora.

Duel Tinju Dunia ini tayang via Live Streaming TVOne dan Siaran Langsung TVOne.

Andy Ruiz Jr, petinju yang pernah mengalahkan Anthony Joshua, kembali naik ring pada akhir pekan ini di Dignity Health Sports Park in Carson, California, AS dan bakal bertemu dengan Chris Arreola pada partai utama OX Sports PBC Pay-Per-View, Sabtu 1 Mei 2021 atau Minggu (2/5/2021) WIB pukul 09.00.

Duel Joseph Parker dan Derek Chisora bisa diakses via Live Streaming TV Online TV One.

Duel Tinju Dunia Andy Ruiz Jr vs Chris Arreola dan Joseph Parker vs Derek Chisora bisa diakses via Live Streaming TVOne dan Siaran Langsung TVOne Minggu 2 Mein 2021 pagi pukul 09.00 WIB via link yang banjarmasinpost.co.id sediakan.

Andy Ruiz Jr seperti diketahui sempat mengejutkan publik tinju dunia saat mengalahkan Anthony Joshua pada 2019 lalu. Saat itu, Riuz Jr menang TKO atas AJ.

Kemenangan ini sekaligus membuatnya menjadi juara dunia kelas berat sejati dengan menyandang empat sabuk juara, yakni WBA, WBO, IBF, dan IBO.

Sayang, Andy Ruiz Jr tidak mampu mempertahankannya. Pada duel rematch yang berlangsung enam bulan berikutnya, petinju berusia 31 tahun itu kalah dan harus kehilangan seluruh sabuk juaranya.

"Kami akhirnya memberi kesempatan fans mendapatkan apa yang mereka inginkan pada Sabtu ini (Minggu WIB). Ini akan menjadi sebuah keuntungan," kata Ruiz Jr seperti dilansir dari fightnews.