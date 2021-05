Promo JCO Hari Ini 1 Mei - Mei 2021 Ada 2 Caramel Jcocinno Rp39 ribu Pas Untuk Buka Puasa Bareng

POS-KUPANG.COM - Nikmati promo JCO Akhir pekan Sabtu 1 Mei 2021 yang berlaku juga untuk Minggu 2 Mei 2021.

Ada promo menarik lho buat para pelanggan setia JCO .

ada Promo Ramadhan Delight (26 April 2021 - 2 May 2021).

Promo Minggu ini untuk periode 26-30 April 2021.

Promo JCO BOGO TREAT – BELI 1 GRATIS 1 untuk 2 Caramel Jcoccino mulai 26 April - 2 Mei 2021.

Promo JCO Spring Sale Promo Disc 25% Off For Selected Merchandise Only berlaku 16 April – 9 Mei 2021.

Yuk kepoin langsung katalognya!

Promo Ramadhan Delight

Ramadhan Delight! Nikmati sajian berbuka puasa dengan Omelette Sausage dan Iced Lemon Tea/ Americano hanya dengan 61K.

Promo berlaku hanya di JCO Tamini mulai tanggal 26 April 2021 - 2 May 2021.

