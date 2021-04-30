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Binder Tercepat, Marquez 3 Besar, Rossi Merana di FP1 MotoGP Spanyol 2021 

MotoGP Spanyol 2021 sudah dimulai dengan sesi latihan bebas (Free Practice/FP) , Jumat 30 April 2021.

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KTM PHOTOS/POLARITY IMAGE
Pembalap Red Bull KTM, Brad Binder, pada balapan MotoGP Portugal di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, 18 April 2021. 

Binder Tercepat, Marquez 3 Besar, Rossi Masih Merana di FP1 MotoGP Spanyol 2021 

POS-KUPANG.COM - MotoGP Spanyol 2021 sudah dimulai dengan sesi latihan bebas (Free Practice/FP) , Jumat 30 April 2021.

Hasilnya, pembalap Red Bull KTM, Brad Binder, menjadi pemilik waktu lap tercepat pada sesi latihan bebas pertama MotoGP Spanyol 2020.

Sesi latihan bebas pertama (free practice/FP1) MotoGP Spanyol berlangsung di Sirkuit Jerez, Spanyol, pada Jumat 30 April 2021.

Brad Binder menjadi pembalap tercepat pada FP1 MotoGP Spanyol 2021 dengan catatan waktu 1 menit 38,013 detik.

Aleix Espargaro (Aprilia Gresini) berada di posisi kedua diikuti Marc Marquez (Repsol Honda) yang kembali menunjukkan kecepatannya.

Jalannya Sesi FP1 MotoGP Spanyol 2021

Para pembalap memulai sesi FP1 MotoGP Spanyol yang berlangsung dalam kondisi cerah.

Cuaca yang cerah seharusnya menghadirkan kondisi yang ideal bagi pembalap untuk mencapai ritme terbaik dalam simulasi lomba ataupun time attack.

Hanya saja, seperti dikutip dari Crash, kondisi yang terlalu panas membuat para pembalap kesulitan untuk mengeluarkan potensi terbaik mereka.

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Hasil MotoGP Spanyol
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Hasil Latihan Bebas
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Aleix Espargaro
Marc Marquez
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Editor: Agustinus Sape
Sumber: BolaSport.com
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