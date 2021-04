Promo JCO Hari ini Rabu 28 April 2021, 1 Dos Donat Plus 1 Liter JCOFFE Cuma Rp 139 ribu

POS-KUPANG.COM - Nikmati promo JCO hari ini Rabu 28 April 2021.

Ada promo menarik lho buat para pelanggan setia JCO hari ini Rabu 28 April 2021.

Untuk Rabu 28 April 2021, ada Promo Minggu ini untuk periode 26-30 April 2021.

Promo JCO BOGO TREAT – BELI 1 GRATIS 1 untuk 2 Caramel Jcoccino mulai 26 April - 2 Mei 2021.

Promo JCO Spring Sale Promo Disc 25% Off For Selected Merchandise Only berlaku 16 April – 9 Mei 2021.

Promo BELI 1 GRATIS 1 untuk JCOFFEE DRIP berlaku 5 – 30 April 2021.

Promo Opening Promo All Beverages only 26K di JCO Batu Ceper Permai dan di JCO Ramayana Ciplaz Ciledug

Yuk kepoin langsung katalognya!

Promo JCO Minggu ini

Weekly Promotion kali ini adalah 1 lusin donut + 1 L JCOFFEE dengan hanya 139Ribu.