Breaking News:

Katalog Promo dan Produk

Promo BreadTalk Hari Terakhir Rabu 28 April 2021, Aneka Slice Cake Rp 16 ribuan, Takjil Buat Bukber

Promo BreadTalk Hari Terakhir Rabu 28 April 2021, Aneka Slice Cake Rp 16 ribuan, Takjil Buat Bukber

zoom-inlihat foto Promo BreadTalk Hari Terakhir Rabu 28 April 2021, Aneka Slice Cake Rp 16 ribuan, Takjil Buat Bukber
breadtalk.co.id
Promo BreadTalk 

POS-KUPANG.COM - Pecinta cemilan manis, nikmati tawaran dan promo menarik dari BreadTalk untuk Promo BreadTalk Ramadhan Treats dan Promo Lapis Slice.

Kali ini, BreadTalk memberikan promo menarik untuk kalian nikmakti lapis slice harga mulai Rp 16.000, periode 26-28 April 2021.

Ada lapis legit original, lapis legit prune dan lapis surabaya.

Promo ini berlaku dari 17 April - 12 Mei 2021.

Karena penawaran harganya cukup terjangkau, Anda bisa menikmati aneka cookie tersebut bersama keluarga di rumah atau kerabat di kantor.

Baca juga: Promo McDonalds Rabu 28 April 2021,Promo Gratis Takjil S-Tee, McD Boba Iced Coffee & Chocolate Float

Baca juga: Promo KFC Rabu 28 April 2021, Promo Super Besar 2: 1 Nasi 2 Ayam 1 Cola Rp 43.182 Free Merchandise

Baca juga: Promo JSM Indomaret 28 April – 02 Mei 2021, Palmia Margarine Rp 5.600, Mama Lemon 800ml Rp 12.500

Aneka lapis slice dengan harga terjangkau ini bisa menjadi hantaran atau hadiah, lo.

Namun sebelum memanfaatkan promo BreadTalk, Anda harus mencermati beberapa hal terlebih dahulu.

Syarat dan ketentuan:

- Minimal pembelian 2pcs

-Berlaku untuk pembelian di store maupun melalui www.btdelivery.com

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Katalog Promo dan Produk
promo breadtalk
Promo Breadtalk Hari Ini
Promo Breadtalk Terbaru
Promo BreadTalk Besok
Promo BreadTalk Hari Terakhir
KATALOG PROMO BREADTALK
Promo BreadTalk Lapis Slice
Rabu 28 April 2021
BreadTalk Slice Cake Rp 16 Ribu
Pos Kupang Hari Ini
Pos Kupang
Eflin Rote
Berita Terkait :#Katalog Promo dan Produk
Penulis: Eflin Rote
Editor: Eflin Rote
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
Video Pilihan
Detik-detik Munarman Diringkus Densus 88 di Kediamannya, Diduga Terlibat Kelompok Teroris JAD
Detik-detik Munarman Diringkus Densus 88 di Kediamannya, Diduga Terlibat Kelompok Teroris JAD
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan