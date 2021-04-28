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Promo BreadTalk Hari Terakhir Rabu 28 April 2021, Aneka Slice Cake Rp 16 ribuan, Takjil Buat Bukber
Promo BreadTalk Hari Terakhir Rabu 28 April 2021, Aneka Slice Cake Rp 16 ribuan, Takjil Buat Bukber
POS-KUPANG.COM - Pecinta cemilan manis, nikmati tawaran dan promo menarik dari BreadTalk untuk Promo BreadTalk Ramadhan Treats dan Promo Lapis Slice.
Kali ini, BreadTalk memberikan promo menarik untuk kalian nikmakti lapis slice harga mulai Rp 16.000, periode 26-28 April 2021.
Ada lapis legit original, lapis legit prune dan lapis surabaya.
Promo ini berlaku dari 17 April - 12 Mei 2021.
Karena penawaran harganya cukup terjangkau, Anda bisa menikmati aneka cookie tersebut bersama keluarga di rumah atau kerabat di kantor.
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Aneka lapis slice dengan harga terjangkau ini bisa menjadi hantaran atau hadiah, lo.
Namun sebelum memanfaatkan promo BreadTalk, Anda harus mencermati beberapa hal terlebih dahulu.
Syarat dan ketentuan:
- Minimal pembelian 2pcs
-Berlaku untuk pembelian di store maupun melalui www.btdelivery.com
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Rabu 28 April 2021
BreadTalk Slice Cake Rp 16 Ribu
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