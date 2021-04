Istri Selingkuh Diungkap Kapten Vincent Raditya,Sang PilotAncam BeberVideo Check In Novita di Hotel

POS KUPANG.COM -- Perselingkuhan merupakan perbuatan hina yang sangat tercela. Namun masih ada saja orang mau berselingkuh meskipun ada ancaman hukumannya

Kali ini pilot dan juga youtubers Kapten Vincent Raditya mengungkapkan dugaan perselingkuhan istrinya

Ia bahkan mangancam akan membeberkan video saat istrinya chek ini di hotel

Insta story instagram Kapten Vincent baru-baru ini menjadi perbincangan usai membeberkan dugaan perselingkuhan istrinya, Novita Condro

Kapten Vincent mengatakan jika orang ketiga di balik keretakan rumah tangganya adalah temannya sendiri.

"Hati-hati ya foto bertiga kadang bs temen makan temen lho," tulis Kapten Vincent di unggahan instastory Instagramnya.

Namun, di lain sisi istri Kapten Vincent, Novita membantah hal tersebut.

"Mouth can lie. Brain can forget. But heart cannot," tulis Novita.

Sayangnya, Kapten Vincent tak percaya pembelaan istrinya.

Justru, dirinya ancam akan sebar video istrinya yang sedang check in di hotel.

"Lihat coraknya, oh iya ini tuh baru 1 video dari 50 video yang gue punya, dan gue punya yang sampai kamar hehehe. Makanya enggak usah bahas kebohongan ya, semua kebohongan jelas kita punya," tulisnya.

"Percuma mau membela pakai apapun, ujung-ujungnya pasti ketahuan juga. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti terjatuh juga," lanjutnya lagi.

"Padahal gue mau maafin kok, cuma lu ngomong baik-baik ngaku maaf gue maafin kok.. Ya sudah, biar Tuhan nanti yang balas ya. God bless you," tutur Kapten Vincent.

Postingan kapten Vincent Raditya soal perselingkuhan.Instagram/vincentraditya

Postingan Vincent Raditya soal perselingkuhan sang istri.instagram/vincentraditya

Sebagian artikel ini sudah tayang di sosok.grid.id dengan judul: Beberkan Dugaan Perselingkuhan Istrinya, Kapten Vincent Raditya Ancam Bongkar Video Check In Novita Condro di Hotel