Simak YUK, Marc Klok, Frets Butuan dan Hilman Syah Berebutan Jadi Pemain Terbaik Piala Menpora

POS KUPANG.COM---- Organizing Committee (OC) Piala Menpora 2021 melalui Tim Technical Study Group (TSG) merilis daftar nominasi pemain terbaik selama gelaran Piala Menpora 2021.

Dilansir dari laman resmi Liga Indonesia, total ada tujuh kategori penghargaan, yakni Best 11, Best Coach, Best Player, Best Young Player, Best Goalkeeper, Tim Fair Play dan Best Referee.

Pada nominasi best 11 kali ini banyak sekali wajah-wajah baru menghiasi yang tampil menjadi kejutan.

Menggunakan skema formasi 4-3-3 ada sepuluh penyerang yang dibagi dalam tiga posisi berbeda.

Osvaldo Haay mencetak gol pertama Persija ke gawang Persib pada laga leg 2 Piala Menpora 2021, secara keseluruhan Osvaldo berhasil mencetak tiga gol di turnamen ini (persija.id)

Di posisi penyerang tengah ada Ahsanur Rijal (Persiraja) dan Saddam Gafar (PSS) menjadi dua pemain kejutan. Kemudian disusul Ezra Walian (Persib) dan Samsul Arif (Persebaya).

Di Posisi winger kiri ada Frets Butuan (Persib), Osvaldo Hay (Persija) dan Irfan Jaya (PSS).

Sedangkan sebelah kanan ada Yakob Sayuri (PSM), Riko Simanjuntak (Persija) dan Febri Haryadi (Persib). Di lini tengah ada beberapa nama kejutan.

Selebrasi Frets Butuan di laga Persib Bandung vs Persita Tangerang di Stadion Maguwoharjo, Senin (29/3/2021). (Ttribun jogja)

Antara lain gelandang serang muda Persebaya Marcelino Ferdinand yang masih berusia 16 tahun, gelandang 18 tahun Barito Putera, Alif Jaelani dan Beckham Putra dari Persib Bandung.

Pemain-pemain muda tersebut bersaing dengan pemain senior lain seperti Fandi Eko (PSIS), Renan Silva (Bhayangkara Solo FC), Rohit Chand (Persija), Kim Kurniawan (PSS).