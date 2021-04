Promo Baru JCO Senin 26 April, 12 Donuts 1L JCOFFEE Rp139 Ribu, All Beverages Rp26 Ribu

POS-KUPANG.COM - Bagi Anda pencinta menu JCO, ada kabar baik. yuk kikmati promo JCO hari ini Senin 26 April 2021, sangat cocok untuk buka puasa bersama.

Ada promo menarik lho buat para pelanggan setia JCO hari ini Senin 26 April 2021 dan merupakan promo terbaru di hari ini, dapatkan donuts dan juga minuman satu liter ya

Ada juga romo JCO Spring Sale Promo Disc 25% Off For Selected Merchandise Only berlaku 16 April – 9 Mei 2021.

Promo BELI 1 GRATIS 1 untuk JCOFFEE DRIP berlaku 5 – 30 April 2021.

Promo Opening Promo All Beverages only 26K di JCO Batu Ceper Permai dan di JCO Ramayana Ciplaz Ciledug

Yuk kepoin langsung katalognya!

Weekly Promotion

Weekly Promotion kali ini adalah 1 lusin donut + 1 L JCOFFEE dengan hanya 139Ribu.



order lewat website delivery kami di www.jcodelivery.com.

mulai 26 April hingga 30 April 2021.

*Syarat & Ketentuan Berlaku.