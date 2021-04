Heboh, Penggemar Ikatan Cinta Serang Akun Instagram Istri Arya Saloka, Ada Apa?

POS-KUPANG.COM - Penggemar suatu drama acapkali terlalu terbawa suasana, hingga mencampuradukkan dunia pribadi dan yang ada di film atau drama.

Sebagai contoh, dulu saat serial drama Korea The World of the Married tayang, Han So Hee yang memerankan Yeo Da Kyung - tokoh perebut suami orang - mendapat cibiran karena acting-nya.

Bukan hanya di Korea, dia pun mendapat komentar pedas dari tangan netizen di Indonesia.

Terbaru yang sedang banyak ditonton masyarakat Indonesia adalah sinetron Ikatan Cinta yang mengaduk emosi para penonton.

Bukan cuma mengaduk emosi saat menontonnya, penonton bahkan terbawa suasana hingga masuk dalam ranah pribadi para pemain.

Dalam unggahan instagram akun @lambe_turah, terlihat banyak warganet membanjiri kolom komentar Putri Anne Saloka, istri Arya Saloka yang memainjan Aldebaran.

Para penggemar fanatir Ikatan Cinta bahkan berani mendoakan rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne berakhir agar pemeran Aldebaran itu bisa memiliki hubungan dengan Amanda Manopo (pemeran Andin) di kehidupan nyata.

Lantas, kenapa penggemar fanatik sampai nekat mengirim komentar seperti itu? Apakah netizen tidak bisa membedakan mana kehidupan nyata dan acting?

Menjawab pertanyaan ini, Gracia Ivonika, M.Psi, psikolog dari Personal Growth angkat bicara.