Alfamart Hanya 3 Hari Minggu 25 April 2021, Indomie Goreng 12.000 /5pcs, Beras Raja Rp 51.900

POS-KUPANG.COM - Bagi sahabat Alfamart, yuk cek Promo JSM (Jumat Sabtu Minggu) Alfamart kembali lagi periode 23-25 April 2021

Hari ini, Minggu 25 April 2021 melalui Promo JSM, Alfamart memberikan promo menarik untuk pelanggan setianya.

Pastinya Diskon nya bikin seger dan banyak produk yang masuk dalam promo JSM kali ini.

Katalog Belanja Promo Alfamart JSM Khusus Weekend periode 23-25 April 2021.

Berikut ini berapa produk dan promo khusus untuk minggu ini :

Frisian Flag SKM Cokelat / Putih Pouch 560g Rp. 13.400. Dapatkan Harga Spesial Rp. 11.900 per pouch khusus untuk transaksi pakai GOPAY dengan ketentuan disertai transaksi minimal Rp. 10.000 dan hanya 1 barang promo / transaksi /struk

DAIA Deterjen 1.8kg all variant Rp. 26.900 kecuali Luar Jawa dan Bali Rp. 28.900. Dapatkan Harga Spesial Rp. 25.400 per pack khusus untuk transaksi pakai GOPAY dengan ketentuan disertai transaksi minimal Rp. 10.000 dan hanya 1 barang promo / transaksi /struk (khusus Luar Jawa dan Bali Rp. 27.400)

FORTUNE Minyak Goreng Pouch 2 Liter Rp. 26.500 per pouch (khusus Lombok, Kalimantan dan Sulawesi Rp. 28.200 per pouch, dan Khusus Batam Rp. 25.000 per pouch). Dapatkan Cashback Rp. 1.000 khusus transaksi dengan ShopeePay (dalam bentuk koin Shopee)

SUNLIGHT JERUK NIPIS REFILL 755ml Rp. 12.900 per pouch (Kec. Luar Jawa dan Bali Rp. 13.900). Dapatkan Harga Spesial Rp. 11.900 khusus transaksi dengan ShopeePay (Kec. Luar Jawa dan Bali Rp. 12.900)

Mamy Poko Pants R.Soft Boy, Girl L28 XL24 R.Soft M34/S38 Rp. 84.900. Dapatkan Harga Spesial Rp. 79.900 khusus untuk transaksi dengan Kartu Debit / Kartu Kredit BNI, dengan ketentuan minimal Rp. 150.000