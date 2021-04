Borok Putri Sule Diungkap, Pihak Nathalie Holscher Sebut Putri Delina Bermuka Dua, Ini Sebabnya

POS KUPANG.COM -- Birok anak perepuan Sule, Putri Delina diungkap pihak Nathalie Holscher

Ia dianggap munafik dan bermuka dua

Di tengah prahara rumah tangga orang tuanya, Putri Delina membuat unggahan dengan keterangan yang diduga menyindir Nathelie Holscher

Saat mengunggah potret selfi miliknya, Putri Delina melalui Instagram @putridelinaa mengutip sebuah kalimat milik Ismail Haniyeh.

"Some people think that the truth can be hidden with a little cover-up and decoration. But as time goes by, what is true is revealed, and what is fake fades away. — Ismail Haniyeh," tulis putra kedua Sule, dilansir Sosok.ID, Jumat (23/4/2021).

Jika diterjemahkan, kalimat di atas berarti berikut.

Postingan putri Delina bak sindir kabar perceraian Sule dan Nathalie Holscher (Instagram)

"Beberapa orang berpikir bahwa kebenaran bisa disembunyikan dengan sedikit menutup-nutupi dan mendokorasinya. Namun seiring berjalannya waktu, apa yang benar terungkap, dan apa yang palsu memudar. - Ismail Haniyeh."

Tak sedikit yang menduga bahwa unggahan tersebut merupakan sindiran untuk Nathalie Holscher, yang tak lain merupakan ibu sambung Putri Delina

Pasalnya, unggahan itu dibuat tak lama setelah Nathalie Holscher memposting foto menangis dan menghapus foto-foto Sule.

Terkait konflik rumah tangga ini, pihak Nathalie Holscher telah angkat suara.

Bukan cuma sang nenek, Oma Hetty Holscher , namun juga paman Nathalie Holscher, Rudi Holscher.