Promo alfamart 21 April 2021, Alfamart Rabu 21 April 2021, Promo Hari Kartini Diskon70%, Attack Fresh Up Turun Harga Rp 19.900

POS-KUPANG.COM - Hai sahabat Alfamart, besok Rabu 21 April 2021 kita semua akan memperingati hari Kartini. Nah di hari kartini ini, Alfamart memberikan promo khusus lho

Selain itu ada beragam promo yang diberikan Alfamart, promo terkait puasa, promo produk, promo yang merupakan program alfamart dan beragam promo lainnya.

Selengkapnya cek katalog promo yang diberikan Alfamart di hari Rabu 21 April 2021

Attack Fresh Up harga Spesial hanya Rp 19.900

Hai Bunda!!

Butuh pewangi pakaian yang tahan lama? Attack Fresh Up jawabannya.

Wangi segar yang tahan hingga 48 jam, dilengkapi dengan formula yang melembutkan pakaian. Pakaian jadi lebih lembut, mudah disetrika tanpa tambahan pelicin pakaian

Dapatkan juga harga Spesial hanya Rp 19.900 aja untuk pembelian di #Alfamart terdekat.

Kini saatnya say no to bau apek

Baca juga: Promo Hypermart Hari ini Selasa 20 April 2021, Kecap Manis ABC 700ml Cuma Rp 19ribuan, Diskon Buah

Baca juga: Hari Terakhir Promo Indomaret 20 April 2021, Product of the Week Mamy Poko Rp 44ribuan

Belanja kebutuhan harian juga bisa lho melalui aplikasi #Alfagift. Nikmati belanja cepat dan mudah dengan layanan siap antar dihari yang sama untuk pemesanan maksimal pkl 21.00 WIB

Periode 16 - 30 April 2021