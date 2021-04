Sedang Berlangsung Streaming Indosiar PSS vs Persib Semifinal Leg 2,  Skor Sementara 0-0

Sedang Berlangsung Streaming Indosiar PSS vs Persib Semi Final Leg 2 Piala Menpora 2021, Skor Sementara 0-0

POS-KUPANG.COM, SOLO - Sedang berlangsung live streaming PSS vs Persib live streaming Indosiar dengan skor sementara imbang alias 0-0.

Live Streaming Indosiar pertandingan PSS vs Persib di Piala Menpora 2021 hari ini tayang mulai jam 20.30 WIB.

Link Live Streaming TV Online Indosiar untuk menonton PSS vs Persib ada di bagian berita ini.

Saat berita ini diturunkan, pertandingan PSS Sleman vs Persib Bandung baru saja kick off dan masih memasuki menit pertama.

Pertandingan leg kedua semifinal Piala Menpora 2021 yang mempertemukan PSS Sleman vs Persib Bandung digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah.

Pada leg pertama, Persib Bandung berhasil meraih kemenangan tipis 2-1 atas PSS Sleman di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Jumat (16/4).

Meskipun sudah mengantongi kemenangan di leg pertama, Persib Bandung bertekad tetap menjanjikan penampilan yang atraktif melawan PSS Sleman.

Sementara bagi PSS Sleman, apabila ingin menjaga asa dalam merebut tiket final Piala Menpora 2021, skuad asuhan Dejan Antonic itu harus mampu memenangi laga kontra Persib Bandung.

Adapun pemenang dari laga semifinal antara PSS Sleman vs Persib Bandung sudah ditunggu Persija Jakarta di partai final Piala Menpora 2021.

Dikutip dari Bolasport, di kubu PSS Sleman Ega Rizky masih tetap dipercaya berada di bawah mistar.