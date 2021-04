Diterjang Badai, Pelajar SDN Nelelamadike Adonara Belum Laksanakan Ujian Try Out US 2021

POS-KUPANG.COM |ADONARA- Pasca dilanda banjir bandang pada Minggu (4/4/2021), aktivitas belajar mengajar di SDN Nelelamadike, Kecamatan Ile Boleng, Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur lumpuh total.

Kondisi ini pun menyebabkan pelajar kelas enam di sekolah itu pun batal melaksanakan ujian try out ujian sekolah (US) yang seharusnya digelar pada Senin (12/4/2021).

Kepala Sekolah SDN Nelelamadike, Aran Boro Benediktus mengatakan, kondisi warga yang sedang berduka, membuat aktivitas di sekolah itu dihentikan sementara. Hal ini membuat 24 siswa kelas enam di sekolah itu belum bisa mengikuti ujian try out.

"Tidak ada aktivitas di sekolah termasuk KBM. Apalagi ada siswa kelas enam juga jadi korban dalam kejadian itu. Kita memang sedang berduka. Tidak mungkin kami beraktivitas dalam kondisi seperti ini," katanya kepada wartawan, Jumat (16/4/2021).

Ia mengatakan, pasca banjir bandang melanda desa itu, gedung SDN Nelelamadike dijadikan posko pengungsian bagi warga yang menjadi korban bencana.

Saat ini, ia sedang berkoordinasi dengan korwil dan dinas pendidikan Flores Timur terkait aktivitas belajar mengajar termasuk ujian sekolah bagi siswa kelas enam.

"Jadwal ujian try out kita tunda. Nanti kejelasan dari dinas seperti apa, ya kita siap jalankan," ujarnya.

Ia mengapresiasi aktivis perlindungan anak yang terus berdatangan menghibur anak-anak di posko pengungsian.

"Terimakasih karena sudah menghibur mereka, agar mereka tidak larut dalam kesedihan, apalagi sampai trauma," tandasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda)

