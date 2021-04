Gubernur Apresiasi PLN NTT

POS-KUPANG.COM | KUPANG-Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat memberikan apresiasi kerja keras PLN untuk memulihkan kembali jaringan listrik yang rusak akibat bencana badai Siklon Tropis Seroja di NTT tanggal 5 April lalu.

"Tentunya dari PLN telah berusaha maksimal. Masyarakat diharapkan bersabar karena badai ini telah mengakibatkan kerusakan sangat parah," ungkap Gubernur Viktor Laiskodat di Posko Tanggap Darurat Bencana Siklon Tropis Seroja, Aula El Tari Kupang, Minggu (11/4/2021) siang.

Viktor Laiskodat meyakini pihak PLN telah turun ke lapangan untuk melakukan perbaikan jaringan yang rusak akibat badai. Karena itu, ia berharap pemulihan jaringan listrik dapat diatasi dalam waktu dekat.

"Kita harap dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi jaringan listrik akan pulih kembali di seluruh NTT," kata Viktor Laiskodat.

Menurut dia, semua pihak dalam situasi seperti ini harus bersabar. Yang diutamakan untuk saat ini adalah ketersediaan logistik untuk korban bencana.

"Yang penting logistik dulu. Warga jangan lapar dan haus, itu sangat penting dalam kondisi begini. Saya harapkan dalam minggu depan, listrik dapat segera kembali pulih seperti sebelumnya," jelas Gubernur VBL.

Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay dalam rapat koordinasi bersama para camat dan lurah se-Kota Kupang yang dipimpin Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore di Aula Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Kota Kupang, Minggu (11/4) malam menegaskan bahwa dirinya masih menemukan jaringan listrik di permukiman warga yang tertimpa pohon belum dibersihkan.

"Saya minta Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) untuk berkoordinasi dengan pihak PLN agar bisa bekerja sama membereskan titik-titik yang bermasalah tersebut, sehingga warga Kota Kupang bisa segera menikmati layanan listrik seperti semula," pinta Fahren.

Menurutnya, pihak Telkomsel juga sudah datang dan memastikan akan segera mungkin memulihkan jaringan seluler di Kota Kupang.

Sementara Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore mendesak para lurah se-Kota Kupang untuk mempercepat update data warga yang terdampak badai Seroja, yang diminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang.

Kepada para lurah, Jefri minta untuk sesegera mungkin mendata dan mengisi format yang sudah dibagikan BPBD. Dalam data tersebut dirincikan berapa Kepala Keluarga yang terdampak, jumlah jiwanya serta kerusakannya apa, by name by adress.

Dengan data yang akurat dan lengkap diharapkan warga Kota Kupang bisa tersentuh bantuan dari pemerintah pusat. Data tersebut harus ditempel di kantor lurah supaya langsung dikoreksi warga.

"Ini tugas yang harus dikerjakan sungguh-sungguh. Akan ada sanksi berat bagi lurah yang tidak mengerjakannya," tegasnya.

Rapat tersebut selain dihadiri para camat dan lurah juga sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait, seperti dari Dinas Kebersihan, PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan BPBD Kota Kupang. (hh/yen)

