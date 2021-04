Bali United Waspada 5 Pemain PSS Sleman, Stefano Lilipaly Cs Jangan Anggap Remeh, Info

POS KUPANG.COM--- – Perempat final Piala Menpora 2021 mempertemukan PSS Sleman vs Bali United.

Laga Juara Grup C vs runner up Grup D ini digelar di Stadion Si Jalak Harupat Bandung, Senin 12 Februari 2021 malam.

Meski hanya berstatus runner up, Bali United lebih diunggulkan dari PSS Sleman.

Pasalnya Bali United memiliki skuat bertabur bintang dan komplit, dan berstatus juara bertahan Liga 1 Indonesia.

Namun demikian, skuat Bali United tak boleh jumawa dan menganggap remeh kekuatan PSS Sleman.

Keberhasilan PSS Sleman keluar sebagai juara Grup C membuktikan tim berjuluk Elang Jawa ini adalah tim kuat.

PSS Sleman mampu keluar dari kepungan empat tim Jawa Timur dengan lolos ke babak 8 besar sebagai juara grup.

Di laga pertama sempat kalah 1-2 dari Madura United, tapi perlahan grafik tim asuhan Dejan Antonic terus menanjak.

Setelah kalah dari Madura United, mereka menahan Persela Lamongan 0-0, kemudian menang dua beruntun atas Persik Kediri dan Persebaya Surabaya dengan skor identik 1-0.

Ada sejumlah pemain PSS Sleman yang mesti mendapat kewaspadaan skuat Bali United.