Alfamart Hari Ini 11 April 2021, Promo JSM Jelang Ramadan, Paket Buka Puasa Hemat Rp 8.900 

POS-KUPANG.COM - Promo JSM (Jumat Sabtu Minggu) Alfamart hari ini Minggu 11 April merupakan hari terakhir untuk promo periode Jumat 9 April 2021 hingga Minggu 11 April 2021.

Bagi pelanggan setia Alfamart yang berbelanja di hari ini, Yuk cek katalog promo hari terakhir ini Minggu 11 April 2021

Pastinya Diskon nya bikin seger dan banyak produk yang masuk dalam promo JSM kali ini.

Katalog Belanja Promo Alfamart JSM Khusus Weekend 11 April 2021.

Berikut ini berapa produk dan promo khusus untuk Minggu ini :

RAJA PLATINUM Beras Super 5kg Rp. 56.900 per sak. Dapatkan Harga Spesial Rp. 54.900 per sak khusus untuk transaksi pakai GOPAY dengan ketentuan disertai transaksi minimal Rp. 10.000 dan hanya 1 barang promo / transaksi /struk

Beli 2 Bango Kecap Manis / Light Refill 550ml GRATIS 2pcs Bango Kecap Manis Pet 135ml. Dapatkan Ekstra Potongan Rp. 2.000 per 2 pcs khusus untuk transaksi pakai GOPAY dengan ketentuan disertai transaksi minimal Rp. 10.000 dan hanya 1 barang promo / transaksi /struk.

SANIA Minyak Goreng Pouch 2 Liter Rp. 26.500 per pouch (khusus Lombok, Kalimantan dan Sulawesi Rp. 28.200 per pouch, dan Khusus Batam Rp. 25.200 per pouch). Dapatkan Cashback Rp. 2.000 khusus transaksi dengan ShopeePay (dalam bentuk koin Shopee)

ALFAMART Beras Setra Puleng 5kg Rp. 57.900 (khusus Jambi, Medan, Pekanbaru, Kalimantan, dan Batam Rp. 60.500). Dapatkan Cashback Rp. 2.000 khusus transaksi dengan ShopeePay (dalam bentuk koin Shopee)

Sunsilk Shampoo Black Shine Soft & Smooth 170ml Rp. 16.500. Dapatkan Harga Spesial Rp. 11.500 khusus untuk transaksi dengan Kartu Debit / Kartu Kredit BNI, dengan ketentuan minimal Rp. 150.000