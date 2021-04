POS-KUPANG.COM - Ucapan Ramadan 2021 Lengkap dengan Pantun Lucu Bermakna Dalam, Kirim Via WA,IG,FB, dan Twitter

Berikut adalah kumpulan ucapan Selamat Puasa Ramadhan 2021 dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan pantun.

Umat Muslim tengah menanti-nanti datangnya bulan Ramadhan yang penuh berkah.

Untuk menyambutnya, kamu dapat memulainya dengan bermaaf-maafan, baik kepada orang tua, kerabat maupun keluarga besar.

Berikut kumpulan ucapan Selamat Puasa Ramadhan 2021 dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan pantun:

1. Semoga Allah memberkati Anda di bulan suci ini. Ramadhan Mubarak.

May Allah bless you in this holy month. Ramadan Mubarak.

2. Semoga Allah menjawab semua doa Anda di bulan suci Ramadhan ini.

May Allah answer all your prayers in this holy month of Ramadan.

3. Semoga kita semua menemukan berkah dan bimbingan saat kita membaca Alquran bersama-sama di Hari Ramadhan. Ramadhan Mubarak.