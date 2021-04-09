Katalog Promo dan Produk
Promo Indomaret Terbaru Hari ini Jumat 9 April 2021, Bimoli 2L Cuma RP 26 Ribu, Diskon Susu Morinaga
Promo Indomaret Terbaru Hari ini Jumat 9 April 2021, Bimoli 2L Cuma RP 26 Ribu, Diskon Susu Morinaga
POS-KUPANG.COM - Nikmati berbagai promo menarik untuk pelanggan setia Indomaret khusus hari ini Jumat 9 April 2021.
Jangan lewatkan berbagai diskon dan potongan harga di Indomaret hari ini Jumat 9 April 2021.
Untuk hari ini Jumat 9 April 2021, ada Promo produk DAIRY & FROZEN, Beli 1 Udah Hemat Beli 2 Makin Hemat, DETTOL FAIR, Product of The Week 7-13 APRIL 2021, produk FRESH BEVERAGES, Katalog Super Hemat edisi 7-13 April 2021, Special Price Morinaga.
Baca juga: Promo Alfamart Terbaru Jumat 9 April 2021, Diskon 50% Bumbu Masak Enak, Susu Enfagrow Rp 68 Ribuan
Baca juga: Promo Terbaru Dunkin Donuts Hari Ini 8 - 11 April 2021, Yuk Merapat DD, 18 Donat Hanya Rp 100 Ribu
Langsung cek promo menarik Indomaret melalui katalog di bawah ini!
Promo produk DAIRY & FROZEN
Beli 1 Udah Hemat Beli 2 Makin Hemat
DETTOL FAIR
Produk FRESH BEVERAGES
Katalog Super Hemat edisi 7-13 April 2021
pecial Price Morinaga
SEJARAH INDOMARET
Dikutip dari Wikipedia, PT Indomarco Prismatama beroperasi sebagai Indomaret adalah jaringan retail waralaba di Indonesia. Indomaret merupakan salah satu anak perusahaan Salim Group.
Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas area penjualan kurang dari 200 m2.
Toko pertama dengan nama Indomart dibuka di Ancol, Jakarta Utara, pada tanggal 20 Juni 1988, dikelola oleh PT Indomarco Prismatama.
Tahun 1997 perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia, setelah memiliki lebih dari 230 gerai.
Jumlah gerai hingga tahun 2015 adalah 11.400 gerai dengan rincian 60% gerai adalah milik sendiri dan sisanya waralaba milik masyarakat. Sampai dengan awal tahun 2017, jumlah gerai sebanyak 13.000 toko.
Katalog Promo dan Produk
Promo Indomaret Jumat 9 April 2021
Promo Indomaret Besok Jumat 9 April 2021
Promo Indomaret Besok
Promo Indomaret
Katalog JSM Promo Indomaret
Harga Promo Indomaret
Promo Indomaret Terbaru
KATALOG Promo Indomaret Terbaru
PROMO INDOMARET Terbaru Hari Ini
Jumat 9 April 2021
Pos Kupang Hari Ini
Pos Kupang
Eflin Rote
|Promo Alfamart Terbaru Jumat 9 April 2021, Diskon 50% Bumbu Masak Enak, Susu Enfagrow Rp 68 Ribuan
|Promo Terbaru Dunkin' Donuts Hari Ini 8 - 11 April 2021, Yuk Merapat DD, 18 Donat Hanya Rp 100 Ribu
|Promo Terbaru JCO Hari Ini 8 April 2021, Beli 1 Dapat 2 Box JCOFFEE DRIP Rp 70 Ribu, Donuts Murah
|Promo KFC Hanya Hari Ini Kamis 8 April 2021, 10 Potong Ayam Goreng Rp 90 Ribu, Camilan Rp 18 Ribuan
|Hypermart Sabtu 10 April 2021 Promo Pesta Diskon Heboh, Cek Paket Hari Raya Termurah Rp 29 Ribu