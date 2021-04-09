Breaking News:

Katalog Promo dan Produk

Promo Indomaret Terbaru Hari ini Jumat 9 April 2021, Bimoli 2L Cuma RP 26 Ribu, Diskon Susu Morinaga

Promo Indomaret Terbaru Hari ini Jumat 9 April 2021, Bimoli 2L Cuma RP 26 Ribu, Diskon Susu Morinaga

zoom-inlihat foto Promo Indomaret Terbaru Hari ini Jumat 9 April 2021, Bimoli 2L Cuma RP 26 Ribu, Diskon Susu Morinaga
Twitter/@indomaret
promo indomaret besok jumat 9 april 2021 

POS-KUPANG.COM - Nikmati berbagai promo menarik untuk pelanggan setia Indomaret khusus hari ini Jumat 9 April 2021.

Jangan lewatkan berbagai diskon dan potongan harga di Indomaret hari ini Jumat 9 April 2021.

Untuk hari ini Jumat 9 April 2021, ada Promo produk DAIRY & FROZEN, Beli 1 Udah Hemat Beli 2 Makin Hemat, DETTOL FAIR, Product of The Week 7-13 APRIL 2021, produk FRESH BEVERAGES, Katalog Super Hemat edisi 7-13 April 2021, Special Price Morinaga.

Baca juga: Promo Alfamart Terbaru Jumat 9 April 2021, Diskon 50% Bumbu Masak Enak, Susu Enfagrow Rp 68 Ribuan

Baca juga: Promo Terbaru Dunkin Donuts Hari Ini 8 - 11 April 2021, Yuk Merapat DD, 18 Donat Hanya Rp 100 Ribu

Langsung cek promo menarik Indomaret melalui katalog di bawah ini!

Promo produk DAIRY & FROZEN

Promo Alfamart
Promo Indomaret

Beli 1 Udah Hemat Beli 2 Makin Hemat

Promo Indomaret
Promo Indomaret ()

DETTOL FAIR

Promo Indomaret
Promo Indomaret ()

 

Produk FRESH BEVERAGES

Promo ndomaret
Promo ndomaret ()
Promo Indomaret
Promo Indomaret ()

Katalog Super Hemat edisi 7-13 April 2021

Promo Indomaret
Promo Indomaret ()

pecial Price Morinaga

Promo Indomaret
Promo Indomaret ()

SEJARAH INDOMARET

Dikutip dari Wikipedia, PT Indomarco Prismatama beroperasi sebagai Indomaret adalah jaringan retail waralaba di Indonesia. Indomaret merupakan salah satu anak perusahaan Salim Group.

Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas area penjualan kurang dari 200 m2.

Toko pertama dengan nama Indomart dibuka di Ancol, Jakarta Utara, pada tanggal 20 Juni 1988, dikelola oleh PT Indomarco Prismatama.

Tahun 1997 perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia, setelah memiliki lebih dari 230 gerai.

Jumlah gerai hingga tahun 2015 adalah 11.400 gerai dengan rincian 60% gerai adalah milik sendiri dan sisanya waralaba milik masyarakat. Sampai dengan awal tahun 2017, jumlah gerai sebanyak 13.000 toko.

Halaman selanjutnya
Halaman
12
Tags
Katalog Promo dan Produk
Promo Indomaret Jumat 9 April 2021
Promo Indomaret Besok Jumat 9 April 2021
Promo Indomaret Besok
Promo Indomaret
Katalog JSM Promo Indomaret
Harga Promo Indomaret
Promo Indomaret Terbaru
KATALOG Promo Indomaret Terbaru
PROMO INDOMARET Terbaru Hari Ini
Jumat 9 April 2021
Pos Kupang Hari Ini
Pos Kupang
Eflin Rote
Berita Terkait :#Katalog Promo dan Produk
Penulis: Eflin Rote
Editor: Eflin Rote
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
Video Pilihan
Kisah Remaja 16 Tahun Hidup Mandiri di Gubuk Reyot, Ibu Meninggal saat Balita, Ayah Pergi Nikah Lagi
Kisah Remaja 16 Tahun Hidup Mandiri di Gubuk Reyot, Ibu Meninggal saat Balita, Ayah Pergi Nikah Lagi
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan