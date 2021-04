Hari Ini! Promo KFC 9 April 2021, 4 Potong Chicken Strip Cuma Rp 29.091 Take Away atau Dine-In

POS-KUPANG.COM - Hari Ini! Promo KFC 9 April 2021, 4 Potong Chicken Strip Cuma Rp 29.091 Take Away atau Dine-In

Promo KFC hari ini Jumat 9 April 2021, ada KFC Promo Personal Snack Bucket, Promo KFC 5+3 , Promo Oh My Jago Snacks, Promo KFC Grilled Soy Sauce Chicken, Promo Colonel Rice Fest dan Promo Oh My Jago!

Mengutip Instagram KFC Indonesia, ada ketentuan yang harus Anda perhatikan sebelum memutuskan untuk membeli.

Yuk lihat katalog promo KFC hari ini hari ini Jumat 9 April 2021.

KFC Promo Personal Snack Bucket

Ada pilihan baru Personal Snack Bucket nih untuk KFC Lovers! ⁠

Dapatkan 4 potong Chicken Strip, dengan pilihan rasa Spicy Cheese Seasoning atau Barbeque Seasoning! Mulai dari Rp29.091 aja, kamu juga bisa pilih saos favorit untuk dipadukan dengan Personal Snack Bucket dari Black Pepper sauce, Barbeque sauce, hingga Grilled Soy Sauce! ⁠

⁠

Yuk pesen Personal Snack Bucket sekarang lewat GoFood atau GrabFood!⁠

⁠

Syarat dan ketentuan:⁠

- Menu Personal Snack Bucket 4 tersedia mulai 1 April 2021⁠

- Berlaku di seluruh outlet kami untuk dine-in, take away, Drive-thru, Home Delivery, KFC Catering, Ojek Online dan KFC Box⁠

- Harga belum termasuk pajak dan dapat berbeda di tiap wilayah⁠

